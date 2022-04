Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliches Überholmanöver

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen der Streife wurde die L532 aus Richtung Böhl-Iggelheim, in Fahrtrichtung Schifferstadt/Waldsee befahren. Zwischen der Abfahrt Dannstadt und der Abfahrt Mutterstadt, kam der eingesetzten Streife im Kurvenbereich ein Rollerfahrer entgegen, der durch einen Smart überholt wurde. Die Streife musste dadurch mit dem Streifenwagen rechts ranfahren und eine Vollbremsung einlegen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. An der Örtlichkeit gilt kein Überholverbot. Die Fahrerin des Smarts wurde einer Kontrolle unterzogen. Sie gab an, gerade in Gedanken gewesen zu sein und die Stelle falsch eingeschätzt zu haben. Sie hätte nicht mehr ausweichen können, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht einsehen konnte, wo sich der Rollerfahrer befand und diesen nicht schädigen wollte.

