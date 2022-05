Hilzingen-Weiterdingen (ots) - Die Feuerwehr Hilzingen ist am Dienstagnachmittag zu einem Heckenbrand in die Straße "Im Randengarten" alarmiert worden. Gegen 15.30 Uhr flammte ein Anwohner auf einem Grundstück Unkraut ab. Dabei geriet eine Thujahecke in Brand. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte ...

