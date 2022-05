Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Airbags bei Auffahrunfall ausgelöst

Schwelm (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 38-jährige Wuppertalerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Hyundai auf der Hattinger Straße in Richtung Gevelsberger Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende Ford Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und sie fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags in dem Hyundai aus und verletzten die Fahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Fordfahrer blieb unverletzt.

