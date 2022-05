Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Polizeieinsatz in der Fußgängerzone

Hattingen (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei zu einer augenscheinlich verwirrten Person in der Fußgängerzone gerufen. Gegen 13:30 Uhr trafen die Beamten in der Großen Weilstraße auf den 41-jährigen Essener. Im Beisein der Polizei entkleidete sich der Mann und entblößte sich vollständig. Er machte wirre Angaben und reagierte nicht auf die Aufforderungen der Polizei. Im weiteren Verlauf des Einsatzgeschehens wurde der Essener zunehmend aggressiver. Er musste mithilfe einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden, um ihn Handfesseln anzulegen. Der 41-Jährige wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, konnte dann jedoch in den Streifenwagen gebracht werden. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er zur Vorstellung in ein Krankenhaus gebracht, wo er vorerst stationär untergebracht wurde.

