Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 29.04.2022 gegen 08:30 Uhr, befährt ein 81-jähriger Mann aus Gevelsberg mit seinem Skoda die Milsper Straße in Fahrtrichtung Engelbert-Tunnel in Gevelsberg. In Höhe der Einmündung zur Hochstraße, übersieht er eine die Fahrbahn querende Fußgängerin. Bei der Kollision werden die Fußgängerin und die 80-jährige Beifahrerin vermutlich leicht verletzt. Die Fußgängerin entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Die Identität der Fußgängerin wird derzeit noch ermittelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell