POL-EN: Gevelsberg - Aufbruch eines leerstehenden Abstellraumes in der Wittener Straße

Hattingen (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei zu einer Ruhestörung am Büchsenschütz gerufen. Bei Eintreffen konnten die eingesetzten Beamten bereits im Hausflur laute Rufe aus der Wohnung eines 46-Jährigen vernehmen. Auf Klingeln wurde die Wohnungstür durch die ebenfalls dort wohnende 40-jährige Lebensgefährtin geöffnet. Die Polizei ermahnte zur Ruhe, als der 46-Jährige Bewohner an die Tür kam, ...

mehr