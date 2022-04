Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Radfahrerin wird mit Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht

Wetter (ots)

Eine 44-jährige Wittenerin wurde am Donnerstagnachmittag durch Passanten bewusstlos auf dem Radweg der Oberwengener Straße aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß-/und Radweg seitlich der Straße in Richtung Gederner Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie in Höhe der Hausnummer 26 zu Fall. Due Wittenerin war nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Warum es zu dem Sturz kam, ist bisher nicht geklärt. Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten gibt es bislang keine. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

