POL-EN: Wetter- 33-Jähriger durch Unbekannte angegriffen und leicht verletzt

Gevelsberg (ots) - Am Freitag, den 29.04.2022 gegen 08:30 Uhr, befährt ein 81-jähriger Mann aus Gevelsberg mit seinem Skoda die Milsper Straße in Fahrtrichtung Engelbert-Tunnel in Gevelsberg. In Höhe der Einmündung zur Hochstraße, übersieht er eine die Fahrbahn querende Fußgängerin. Bei der Kollision werden die Fußgängerin und die 80-jährige Beifahrerin vermutlich leicht verletzt. Die Fußgängerin entfernte ...

