Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Breckerfeld (ots)

Am Samstag, den 30.04.2022, gegen 13:50 Uhr befährt ein 73-jähriger Mann aus Ennepetal mit seinem Dacia die Frankfurter Straße in Breckerfeld in Fahrtrichtung Hagen. Im weiteren Straßenverlauf kollidiert er mit dem vor sich verkehrsbedingt wartenden Audi einer 34-jährigen Frau aus Halver. Bei der Kollision werden die Fahrerin des Audis, sowie die weiteren Insassen des Audis (w, 8 Jahre und m, 11 Jahre alt) leicht verletzt. Der 73-jährige bleibt unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

