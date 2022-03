Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kellereinbrüche - hochwertige E-Bikes gestohlen

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag, 04.-06.03.2022, sind in Bad Säckingen in drei Mehrfamilienhäusern die Kellerräumlichkeiten aufgebrochen worden. Betroffen waren Häuser in der Friedrich-, der Merianstraße und im Edwin-Naef-Weg. Der oder die Einbrecher dürften es hauptsächlich auf hochwertige Fahrräder und Zubehör abgesehen haben. Drei E-Bikes im Wert von über 8000 Euro wurden entwendet, zudem ein Fahrradständer, ein Laufradsatz und ein Stoßdämpfer im Wert von insgesamt rund 1800 Euro. Außerdem nahmen die Tatverdächtigen noch zwei Bohrmaschinen und einen Feuerlöscher mit. Zwei gesicherte Pedelecs wurden beim Diebstahlsversuch beschädigt. Das Delikt im Edwin-Naef-Weg passierte genau zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr, das in der Friedrichstraße von Samstag, 21:30 Uhr auf Sonntag, 09:00 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, ermittelt.

