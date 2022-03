Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Warnhinweis vor Trickdiebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Neustadt;]

Am Mittwoch, 02.03.2022, wurde einer Kundin eines Lebensmittelhändlers in der Freiburger Straße, zum damaligen Zeitpunkt auf unbekannte Art und Weise, eine Bankkarte entwendet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, wurde die Frau auf dem Parkplatz an ihrem Fahrzeug von einer älteren, männlichen Person angesprochen und auf einen vermeintlichen Defekt an ihrem Fahrzeug hingewiesen. Vorne an der Stoßstange war weißer Schaum erkennbar. Der Mann bot an, mit der Geschädigten zusammen im Motorraum des Fahrzeugs nachzuschauen, was die Frau dankend annahm, die Motorhaube öffnete und mit dem Mann gemeinsam den Motorraum inspizierte.

Diese Zeit nutzte ein weiterer Täter, um die Ec Karte der Geschädigten aus dem Geldbeutel, welcher auf dem Beifahrersitz lag, zu entwenden. In der Folge wurden 2.500 Euro unberechtigt durch die Täter von dem Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Polizei appelliert, besonders aufmerksam zu sein, den Geldbeutel möglichst nah am Körper zu tragen und in Situationen, in welchen man von Fremden angesprochen wird, besonders umsichtig zu sein.

Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche möglicherweise sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

