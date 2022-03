Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person, Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Neustadt;]

Am Samstagmittag, 05.03.2022, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf der Scheuerebene ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Scheuerebene in Richtung Titisee. Die Frau ging am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung. Als der Fahrzeugführer an der Fußgängerin vorbeifuhr, streifte er diese mit seinem Fahrzeug. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer hielt kurz an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug wurde als blauer Seat Mii mit Freiburger Zulassung beschrieben. Weiter sollen auf der Fahrer- sowie der Beifahrertüre Blumen abgebildet sein.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

