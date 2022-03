POL-FR: Waldkirch: Angebranntes Essen sorgt für Rettungseinsatz

Freiburg (ots) - Von Maulburg kommend befuhr am Montagmorgen, 07.03.2022 gegen 05.10 Uhr ein 60 Jahre alter Nissan-Fahrer die L 139 in Fahrtrichtung Adelhausen. Kurz nach der Einbuchtung einer Bushaltestelle lief ihm von links kommend ein Reh ins Auto. Das Tier überlebte den Unfall nicht. An seinem Nissan entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. md/tb Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr