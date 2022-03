POL-FR: Unbekannte besprühen Zaun mit Graffiti

Freiburg (ots) - Erneut kam es durch angebranntes Essen auf dem Herd am vergangenen Samstag, 05.02.2022 zu einem Brandausbruch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Waldkirch. Nur durch das beherzte Eingreifen der hinzugerufenen Polizeistreife, welche kurzerhand das Feuer unter Zuhilfenahme eines ausschwenkbaren Wasserhahns löschen konnte, wurde niemand verletzt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

