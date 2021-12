Polizei Düsseldorf

POL-D: Pressemeldung Polizei Duisburg: Düsseldorf Unterbilk - Schockanruf in Duisburg - Geldübergabe in Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Unterbilk: Schockanruf in Duisburg - Geldübergabe in Düsseldorf

Der Schockanruf ereilte eine 70-Jährige am Donnerstagmittag (9. Dezember) zu Hause im Duisburger Dellviertel. Ein angeblicher Staatsanwalt berichtete davon, dass ihr Kind bei einem Unfall einen anderen Menschen tot gefahren haben soll. Um die Gefängnisstrafe für ihren Sohn zu verhindern, müsste die Frau eine Kaution hinterlassen. Die Duisburgerin fuhr mit einem Taxi zum verabredeten Treffpunkt nach Düsseldorf-Unterbilk. In der Nähe einer Kirche an der Florastraße traf sie um 15 Uhr den dicklichen Abholer mit speckigem Gesicht und übergab ihm eine Tasche mit Schmuck. Anschließend verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Das ermittelnde Duisburger Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben, sich unter 0203 2800 zu melden.

