Polizei Düsseldorf

POL-D: Toter am Unterbacher See - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Düsseldorf (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde der Leichnam eines 72-Jährigen am Unterbacher See aufgefunden.

Siehe dazu unsere Pressemeldung von gestern:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5095466

Beamte des Kriminalkommissariats 11 übernahmen gestern die Ermittlungen. Die Fachleute gehen derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass es sich um einen Suizid handelt.

