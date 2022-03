Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 05.03.2022, waren nach einem Verkehrsunfall an der "Schnötkreuzung" zwischen Dogern und Waldshut drei Verletzte zu beklagen. Kurz vor 14:30 Uhr war ein 75-jähriger Renault-Fahrer aus der Schnötstraße in die Kreuzung eingefahren. Die Ampelregelung dort war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Der Renault kollidierte mit einem auf der B 34 in Richtung Bad Säckingen fahrenden Fiat. Der Renault drehte sich in der Folge, der Fiat wurde abgewiesen und stieß noch mit einem an einer Einmündung wartenden Dacia zusammen. Es verletzten sich der Renault-Fahrer, die 44 Jahre alte Fiat-Fahrerin und die 78-jährige Beifahrerin im Dacia. Während diese mit leichten Verletzungen davonkam, wurden die beiden anderen schwer verletzt. Die Fiat-Fahrerin kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 24000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren zudem mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz.

