POL-BOR: Vreden - Autofahrer alkoholisiert zum Einkauf

Vreden (ots)

Sein torkelnder Gang und die Alkoholfahne machten zwei Zeuginnen auf einen Mann in Vreden aufmerksam. Dieser lief am Mittwochabend nach einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Straße Up de Hacke zu seinem Wagen, stieg ein und fuhr davon. Polizisten trafen den Autofahrer zuhause an. Die von den Zeuginnen übermittelte Beschreibung des Mannes stimmte mit dem Aussehen des nun wankend vor den Polizisten stehenden Vredeners überein. Er gab die Fahrt sowie den Alkoholkonsum zu. Ergänzend gestand er, dass er seit vielen Jahren keine Fahrerlaubnis mehr habe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa zwei Promille hindeutete. Ein Arzt entnahm dem Fahrer Blut, um die Alkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten en Strafverfahren ein.

