POL-BOR: Gronau - Zeugenhinweis führt zur Unfallverursacherin

Bocholt (ots) - Ein unfreiwilliges Ende hat am Mittwoch in Bocholt die Autofahrt eines 25-Jährigen gefunden. Polizeibeamte hatten den Mann am späten Abend kontrolliert, als er die Straße "An der Königsmühle" befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Zudem fanden sich in der Kleidung des Fahrers und im Wagen mehrere Tütchen mit der Droge, ebenso zwei mit der Droge versetzte Muffins. Die ...

mehr