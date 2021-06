POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.06.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Aufklärung nach dem Verdacht des räuberischen Diebstahls++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++Verkehrsunfallflucht++

Borkum - Aufklärung nach dem Verdacht des räuberischen Diebstahls Am 02.06.2021 wurde der Polizei Borkum um 15:20 Uhr von einem männlichen Inselbesucher mitgeteilt, dass dieser am selben Tag um 14:00 Uhr auf der Straße "Am Georg-Schütte-Platz", in direkter örtlicher Nähe zur Polizeidienststelle Borkum, Opfer eines versuchten räuberischen Diebstahls geworden sei. Der Mann hatte behauptet, dass zwei unbekannte männliche Personen einen seiner Koffer stehlen wollten und ihn zudem körperlich attackiert hätten. Umgehend eingeleitete Ermittlungen der Polizei Borkum und ein zeitnaher Zeugenaufruf, der aufgrund der belebten Situation am Tatort vielversprechend erschien, brachten als Ergebnis hervor, dass die von dem 65-jährigen Mann geschilderte Situation nicht stattgefunden hatte. Eine Vielzahl von Zeugen, die sich bei der Polizei Borkum meldeten, konnten bestätigen, dass der Mann aus nicht nachweisbaren Gründen mit seinem Gepäck gestolpert und gefallen sei, wobei er sich Verletzungen im Gesicht zugezogen hatte. Weshalb der Mann eineinhalb Stunden später eine Falschanzeige bei der Polizei Borkum erstattete, ist bislang nicht bekannt. Nachdem sich der Verursacher nun selber als Beschuldigter in einem Verfahren bezüglich des Vortäuschens einer Straftat wiederfindet, hat er von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch gemacht. Die Polizei Borkum bedankt sich bei allen Zeugen, die so zahlreich zur Aufklärung der Sachlage beigetragen haben.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 07.06.2021 um 15:25 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Leer auf der Friesenstraße eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem niederländischen PKW-Fahrer durch. Der 30-jährige Mann konnte im Rahmen der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen, behauptete aber trotzdem, im Besitz einer solchen zu sein. Eine vor Ort durchgeführte Anfrage bei dem "Grenzüberschreitenden Polizeiteam Bad Nieuweschans" ergab, dass dem Mann bereits vor einigen Monaten die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Nachdem der 30-jährige zudem im Rahmen der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten zeigte, wurde eine Überprüfung bezüglich des Konsums von Betäubungsmitteln durchgeführt, welche ein positives Ergebnis zeigte. Dem Mann, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt und später an eine berechtigte Person mit gültiger Fahrerlaubnis ausgehändigt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 07.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, in Höhe eines dortigen Bettenfachgeschäftes, an der Nüttermoorer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Parkmanöver einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW Mini an der Fahrertür erheblich beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens im vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

