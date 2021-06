Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Kfz-Anhängers++Diebstahl eines Kompaktladers++Trunkenheit im Straßenverkehr++Gefahrenstelle durch mangelnde Ladungssicherung++

Leer - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

In der Zeit vom 05.06.2021, 12:00 Uhr bis zum 06.06.2021, 20:00 Uhr kam es an der Straße "Am Emsdeich" zu dem Diebstahl eines zugelassenen Kfz-Anhängers von dem Firmengelände eines Bestattungshauses. Zudem wurden von einem weiteren Fahrzeug vor Ort die Kennzeichen entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Doppelachser eines polnischen Herstellers mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,7t in der Farbe Aluminiumsilber. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl eines Kompaktladers

In der Zeit vom 02.06.2021, 09:30 Uhr bis zum 06.06.2021, 19:50 Uhr kam es auf einem Gelände an der Hafenstraße/ Ecke Industriestraße zu dem Diebstahl eines Kompaktladers. Das Arbeitsgerät in der Farbe weiß-orange mit einem Komplettgewicht von 1,8 t wurde durch unbekannten Täter von dem rückwärtigen Gelände entfernt und vermutlich abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 06.06.2021, gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei in Emden durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf der Frisiastraße ein Pkw durch eine vermutlich fahruntüchtige männliche Person geführt würde. Nach erfolgter Fahrtwegbeschreibung wurde der genannte Bereich durch zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei Emden angefahren und abgesucht. Auf der Niedersachsenstraße konnte das betroffene Fahrzeug ausfindig gemacht werden und die Einsatzkräften gaben dem betreffenden Fahrer Anhaltezeichen. Diese wurden von dem betroffenen Fahrzeugführer nicht erkannt, weshalb er seine Fahrt unter der Begehung einiger Verkehrsverstöße fortsetzte und erst nach einigen hundert Metern gestoppt werden konnte. Bei der weiteren Überprüfung wurde bei dem 39-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aurich eine Alkoholbeeinflussung von 1,38 Promille festgestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden / BAB 31- Gefahrenstelle durch mangelnde Ladungssicherung Am 06.06.2021 wurde der Autobahnpolizei Leer um 14:00 Uhr mitgeteilt, dass sich in Emden auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Leer, zwischen den AS Mitte und Wolthusen, ein größerer Gegenstand auf der Fahrbahn befinden würde. Die Einsatzkräfte, die den Bereich kontrollierten, fanden an der genannten Stelle eine zerbrochene WC-Schüssel auf der Fahrbahn vor. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Ladung vor Antritt einer Fahrt sicher befestigt und auch noch mal kontrolliert werden sollte, um das Herabfallen von Gegenständen während der Fahrt und die damit verbundene Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

