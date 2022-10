Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.10.2022

Goslar (ots)

Ladendiebin in der Innenstadt

Goslar. Zunächst entwendete eine 44-jährige Goslarerin am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, eine Hose und ein Sweatshirt aus einem Bekleidungsgeschäft in der Rosentorstraße. Später, gegen 16.30 Uhr, entwendete die gleiche Frau mit einem bislang unbekannten männlichen Täter mehrere Schuhe aus einem Schuhgeschäft am Markt. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von 160 Euro entwendet. Auf die polizeibekannte Frau wartet nun ein Ermittlungsverfahren. Nach der unbekannten, männlichen Begleitung wird weiter gefahndet.

Fahrzeugteil gestohlen

Goslar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter den Seitenunterfahrschutz eines Pkw Citroen, welcher in der Clausthaler Straße geparkt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch in Werkstatt

Clausthal-Zellerfeld. Im Zeitraum von Samstag, 10.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt im Schalker Weg, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Oberharz unter 05323-94110-0 entgegen.

Einbruch in Spielcasino

Goslar. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, brechen zwei bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Spielcasinos in der Astfelder Straße auf. Im Anschluss stoßen beide Täter einen Geldwechselautomaten um, flüchten jedoch ohne Diebesgut zu erlangen, da sie durch einen noch anwesenden Mitarbeiter bei der Tathandlung gestört werden. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen hellen Pkw Skoda Octavia handeln. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Goslar. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür eines Einzelhandelsgeschäfts in der Marienburger Straße ein. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher bei Tat gestört

Goslar. Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter beim Aufhebeln eines Fensters an einem Haus im Fritz-Reuter-Weg durch den Hauseigentümer überrascht. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. Im Eichenweg wurde von Donnerstag, 11.00 Uhr, auf Freitag, 09.00 Uhr, ein Mercedes-Stern von einem geparkten Pkw abgerissen und entwendet. Bereits am Mittwoch, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, war das Markenemblem aus dem Heckbereich entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

