POL-HA: Vermeintliche Weltkriegsbombe in der Volme sorgt für Aufregung

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 17-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag (21.06.2022) mit einem Elektroroller an einem geparkten Auto vorbei und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche war um 16.30 Uhr auf der Holthauser Straße In Richtung Weißensteinstraße unterwegs und hatte nach bisherigen Ermittlungen sein Mobiltelefon in der Hand. Der Hagener touchierte mit ...

mehr