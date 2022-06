Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Grundschule

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Montagabend (20.06.2022) und Dienstagmorgen wurde in der Schlesierstraße in die Grundschule Hestert eingebrochen. Eine 46-Jähirge hatte festgestellt, dass sich an der Haupteingangstür im Bereich des Türschlosses einige Hebelmarken befanden. Zudem war ein Fenster geöffnet und auch Türen im Inneren des Gebäudes beschädigt. Unbekannte hatten in einem Raum Schließfächer aufgebrochen, aus einem anderen wurde ein Tresor entwendet, in dem sich Tablet-Computer befanden. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

