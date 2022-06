POL-HA: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Montag, 20.06.2022, fuhr ein 73-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Toyota zur Polizeiwache an der Hoheleye. Dort erstattete er Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkte der Beamte Alkoholgeruch in der Umgebungsluft. Dieser war so stark, dass er nur von dem Hagener ausgehen konnte. ...

mehr