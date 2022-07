Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt/Wehr: Gefährlicher Überholvorgang auf der B 34 Höhe Lachengraben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.07.2022, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der B 34 in Höhe des Abzweigung Lachengraben zwischen Wehr-Brennet und Schwörstadt zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein gelbes Auto soll zwei vorausfahrende Autos überholt haben. Als Gegenverkehr nahte, soll der Überholende sein Auto nach rechts gezogen haben. Nur durch starkes Bremsen und Ausweichen konnte eine überholte Frau diesem Fahrer das Wiedereinscheren ermöglichen, so dass nichts Schlimmeres passiert sei. In Schwörstadt soll der Fahrer des gelben Autos mehrmals grundlos stark abgebremst haben. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07621 74040 ) bittet Zeugen, insbesondere im Gegenverkehr, sich zu melden.

