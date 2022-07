Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Junge regungslos aus Schwimmbecken gerettet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 17:40 Uhr, ist ein sechsjähriger Junge aus dem Schwimmbecken des Freibades in Albbruck gerettet worden. Der regungslose Junge war vom Bademeister aus dem Schwimmbecken gezogen worden. Nach der Einleitung erster Hilfe-Maßnahmen kam der Junge wieder zu sich und war ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verlegt, nachdem er vom Rettungsdienst vor Ort versorgt worden war. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Neben dem Rettungsdienst mit Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber waren auch die First Responder und die Feuerwehr zum Bad entsandt worden. Zwei Polizeistreifen schirmten die Rettungsmaßnahmen vor Schaulustigen ab.

