POL-FR: Murg: Jugendlicher stürzt mit Fahrrad schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

In der Nacht zum Samstag, 15.07.2022, ist in Murg-Hänner ein Jugendlicher mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Der 17-jährige war gegen 01:00 Uhr auf einer abschüssigen Strecke an einem Stein hängen geblieben, den er offenbar versucht hatte, zu überspringen. Er prallte gegen eine Mauer und war zunächst ohne Bewusstsein. Die Leitstelle entsandte zu den bodengebundenen Einsatzkräften auch einen Rettungshubschrauber. Zwischenzeitlich war der Verletzte wieder ansprechbar. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben.

