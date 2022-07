Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Auto und Moped

Am Sonntag, 17.07.2022, gegen 18:10 Uhr, kam es in der Alte Basler Straße in der Innenstadt von Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped. Die Polizei sucht Zeugen! Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer hatte die Absicht, nach rechts auf einen Gaststättenparkplatz einzufahren. Hierzu holte er nach links aus. Der folgende 42 Jahre alte Moped-Fahrer zog rechts vorbei. Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge seitlich, wobei ein auf dem Moped mitfahrendes Kleinkind leicht am Bein verletzt wurde. Das Kind wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beim Autofahrer wurde bei einer Alkoholüberprüfung rund 0,5 Promille gemessen, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Es entstand Sachschaden hauptsächlich am Pkw in Höhe von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

