Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schlägerei mit Baseball-Schläger - Polizei sucht Augenzeugen ++

Rotenburg (ots)

Bevern. Nach einem filmreifen Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Selsinger Straße (B 71) etwa in Höhe des Restaurants Beverner Schweiz ereignet hat, suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Mann gemeinsam mit einem 26-jährigen Bekannten gegen 19.30 Uhr in einem braunen VW Tiguan in Richtung Selsingen unterwegs. Unerwartet sei ihr Fahrzeug von einer schwarzen Limousine überholt und ausgebremst worden. Anschließend sei ein weiterer schwarzer Pkw neben den VW gefahren und habe ihn eingekeilt. Dann seien Männer aus den Autos gestiegen. Einer von ihnen habe einen Baseball-Schläger aus einem Kofferraum herausgeholt. Der 25-Jährige sei ebenfalls aus seinem Fahrzeug gekommen. Er sei unvermittelt von zwei Männern angegriffen und mit dem Baseball-Schläger geschlagen und verletzt worden. Dann habe man versucht, ihn in einen geöffneten Kofferraum zu werfen. Als es hieß, dass die Polizei verständigt worden sei, habe man davon abgelassen. Später wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Während des Vorfalls sei es anderen Verkehrsteilnehmern nicht möglich gewesen am Ereignisort vorbeizufahren. Die Bundesstraße sei gesperrt gewesen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung aus ihren Fahrzeugen gesehen haben, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden. Das könnte insbesondere der Fahrer eines Milchtankwagens gewesen sein.

