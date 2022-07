POL-FR: Jestetten: Gartenhütte brennt

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 15.07.2022, hat sich ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Giessen-/Schulhausstraße in Bad Säckingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 14:15 Uhr hatte dort der 51-jährige Radler einen nach links blinkenden Pkw rechts passiert. In diesem Moment bog der 41 Jahre alte Autofahrer allerdings nach rechts ab und touchierte den Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte ...

