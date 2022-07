Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Feuer breitet sich aus - Feuerwehr löscht rasch

Freiburg (ots)

Ein Feuer an einer Hütte in Wutöschingen-Horheim hat am Freitagabend, 15.07.2022, gegen 23:00 Uhr, auf angrenzende Büsche übergegriffen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Unbekannte hatten an einer Feuerstelle zwei Paletten angezündet. Zwei Jugendliche, die das Feuer gemeldet hatten, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, auch der Rettungsdienst war vor Ort.

