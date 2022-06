Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Königsee (ots)

Am Dienstag, dem 07.06.2022, ereignete sich gegen 16:15 Uhr in Königsee, Markt 01 ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte wollte mit seinem PKW vom Marktplatz nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Als er bereits zur Hälfte auf der Hauptstraße war, bemerkte er einen von rechts sehr zügig heranfahrenden SUV, welcher auf die Fahrspur des Geschädigten geriet. Dieser wich nach rechts aus um eine Kollision zu verhindern und streifte hierbei einen Absperrpfosten. Der Verursacher muss nach Angaben des Geschädigten den Unfall wahrgenommen haben, da er seine Geschwindigkeit verringerte, anschließend aber den Unfallort in Richtung Rottenbach unerlaubt verließ. Hierbei soll es sich um einen silberfarbenen SUV Geländewagen mit Rudolstädter- Kreiskennung (RU) gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

