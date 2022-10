Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung zu einer Personensuche

Goslar (ots)

Vermisste Person

Braunschweig/Goslar. Seit Mittwoch, 05.10.2022, wird der 47-jährige Michel S. aus Braunschweig vermisst. Angehörige hatten sich bei der Polizei in Braunschweig gemeldet und mitgeteilt, dass er mit seinem roten Pkw Seat in unbekannte Richtung weggefahren sei. Ein Aufruf in den sozialen Medien führte dazu, dass ein Passant aus Clausthal-Zellerfeld aufmerksam wurde. Das Fahrzeug ist an einem Parkplatz an der Okertalsperre im Bereich der Weißwasserbrücke, vermutlich seit Freitag, abgestellt gewesen. Die weiteren Suchmaßnahmen nach Herrn S. wurden durch das Polizeikommissariat Oberharz mit der freiwilligen Feuerwehr koordiniert. Zum Einsatz kamen u.a. eine Drohne, Rettungsboote der Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunde. Bislang blieb die Suche erfolglos. Weitere Maßnahmen werden derzeit abgesprochen und vorbereitet.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten, sind an die Polizei Braunschweig unter 0531-476-2516 oder an die Polizei Goslar unter 05321-339-0 zu entrichten.

Eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Vermissten seitens der Polizei hat aufgrund des ausstehenden richterlichen Beschlusses beim zuständigen Amtsgericht Braunschweig noch nicht stattgefunden.

i.A. Holzhausen, PHK

