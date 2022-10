Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.10.2022

Diebstahl aus Garage

Goslar. In der Nacht von Sonntag auf Montag öffnete ein bislang unbekannter Täter ein Garagentor im Marienbader Weg und entwendete ein Schweißgerät und mehrere Putzmittel. Vermutlich wurde durch die Tathandlung der vor der Garage geparkte Pkw am Türgriff beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 59-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw Ford die B82 aus Richtung Immenrode kommend in Richtung Goslar. Besetzt war ihr Fahrzeug mit zwei Schulkindern im Alter von 6 und 7 Jahren. Eine 37-jährige Goslarerin in einem Pkw Hyundai und ein 55-jähriger Liebenburger in einem Pkw Renault, befuhren die Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich der K1 biegt die 37-jährige Frau nach links ab, ohne die bevorrechtigte 59-Jährige Goslarerin zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 59-jährige im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Das Fahrzeug des Mannes aus Liebenburg wurde durch den Pkw Hyundai an der Front beschädigt. Ein weiteres beteiligtes Fahrzeug, ein Pkw der Marke Opel eines 60-jährigen Goslarers, wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die 59-jährige Goslarerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden beförderten Schulkinder wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Beteiligten und auch die Unfallverursacherin kamen mit dem Schrecken davon. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

