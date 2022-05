Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Promillefahrt auf der A45 Zeugen gesucht + Metalldiebe in Merkenbach + In Rewe eingestiegen + Unfallflucht bei Greifenthal + Vandalen auf dem Schulhof + Pedelec in Wetzlar gestohlen +

Dillenburg (ots)

Herborn - A45: Betrunken über die Sauerlandlinie / Polizei sucht Zeugen -

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen stoppte am Sonntagabend (29.05.2022) bei Herborn einen Promillefahrer. Aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise war es den Ordnungshütern erst an der Anschlussstelle Herborn Süd möglich, den Österreicher mit seinem Toyota zu stoppen.

Besorgte Verkehrsteilnehmer hatten sich per Notruf an die Polizei gewandt. Der Toyotafahrer war auf der A45 ab Münzenberg in Richtung Dortmund unter anderem durch Schlangenlinien, überhöhter Geschwindigkeit in Baustellenbereichen sowie Rechtsüberholen aufgefallen. Nach Angaben der Zeugen sei es aufgrund dieser Fahrweise mehrfach zu Beinahe-Unfällen gekommen.

Auch die Streife der Autobahnpolizei hatte trotz Blaulicht und Einsatzhorn Schwierigkeiten den Toyotafahrer auf sich aufmerksam zu machen. Zudem scheiterten aufgrund der Fahrweise mehrere Versuche, den Österreicher zu überholen. Als er kurz vor der Anschlussstelle Herborn-Süd auf die hinter ihm fahrende Streife aufmerksam wurde, zog er auf den rechten Fahrstreifen und zwang dort einen Pkw-Fahrer zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver auf den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes "Hohenrain". Letztlich folgte der Österreicher der Polizeistreife von der Autobahn, wo ihn die Polizisten kontrollieren konnten. Der 57-Jährige pustete 1,65 Promille und räumte ein unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Zu dem frischen Front-Unfallschaden an seinem Toyota und dem fehlenden vorderen Kennzeichen befragt, erklärte er auf der A3 in Bayern in einem Baustellenbereich mehrere Warnbaken umgefahren zu haben. Dort an der Unfallstelle müsse auch sein Kennzeichen zu finden sein.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache in Herborn sowie die Sicherstellung seines Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete eine Sicherheitsleistung an, die der Promillefahrer bei den Polizisten hinterlegte.

Kollegen in Erlangen spürten die Unfallstelle auf der A3 auf und entdeckten dort auch das vordere Kennzeichen des Toyotas. Auf den Österreicher kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu.

Die Ermittler der Polizeiautobahnpolizei Mittelhessen in Butzbach suchen nach weiteren Zeugen und Fahrzeugführern, die durch die Fahrweise des Österreichers mit seinem Toyota Yaris gefährdet oder behindert wurden und bitten Betroffene sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 zu melden.

Herborn-Merkenbach: Diebe erbeuten Metall -

Im Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche (25.05.2022) bis Montagfrüh (30.05.2022) suchten Diebe das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes in der Königsberger Straße auf. Sie setzten Bewegungsmelder außer Betrieb und ließen Edelstahlrohe mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre zum Teil knapp drei Meter lange Beute mit einem Fahrzeug in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Königsberger Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Holzhausen: Zigarettendiebe im Rewe -

Auf Zigaretten aus dem Rewe-Markt hatten es Einbrecher in der Hellsdorfer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und lösten am frühen Sonntagmorgen (29.05.2022), gegen 00.40 Uhr den Alarm aus. Trotzdem suchten sie den Kassenbereich des Marktes auf und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag am Markt beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Greifenthal: Nach Zusammenprall weitergefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr der Landstraße zwischen Katzenfurt und Holzhausen, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagmorgen (28.05.2022), gegen 11.35 Uhr war der Fahrer eines grauen Ford Mondeo in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf dieser Strecke krachte sein Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden dunklen Pkw zusammen. Sein Unfallgegner fuhr in Richtung Katzenfurt weiter, ohne sich um den rund 800 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Vandalen auf dem Schulgelände -

Auf dem Gelände der August-Bebel-Schule ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut aus. In der Zeit vom 24.05.2022 (Dienstag) bis zum gestrigen Montag (30.05.2022) schleuderten die Täter einen Stein in die Scheibe eines Gewächshauses. Im selben Zeitraum schlitzten sie Planen eines Zeltes auf und schlugen die Außenbeleuchtung dieses Zeltes kaputt. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, kann momentan noch nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Pedelec gestohlen -

Am Samstagnachmittag (28.05.2022) schlug ein Fahrraddieb in der Gürtlergasse zu. Gegen 13.00 Uhr sicherte der Besitzer sein silberfarbenes Bike der Marke "Cube" in Höhe der Hausnummer 4 mit einem Faltschloss. Als er gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Wer hat den Diebe beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des rund 5.000 Euro teuren Bikes vom Typ "Stereo Hybrind 140 HPC" machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

