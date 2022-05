Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Kochfelder auf der Kalteiche geklaut + Jugendliche klauen Zigarettenautomaten + Brände in Herborn + Einbrecher scheitern in Offenbach + Auto aufgebrochen + Bunkertür hält Einbruch stand +

Dillenburg (ots)

Haiger-Kalteiche: Diebe erbeuten Kochfelder -

Eine auf Kochfelder spezialisierte Firma rückte im Laufe der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter suchten das Gelände im Kalteiche-Ring auf, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büros und durchwühlten Schränke und Kommoden. Hieraus ließen sie einen 3-D-Drucker mitgehen. Anschließend betraten sie die Produktionshalle und erbeuteten eine bisher nicht bekannte Anzahl an Kochfeldern. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf knapp 1.000 Euro. Angaben zum Wert der gestohlenen Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug in Sicherheit brachten. Wer hat die Täter im Zeitraum von Mittwochnachmittag (25.05.2022), gegen 16.30 Uhr bis Freitagmorgen (27.05.2022), gegen 06.25 Uhr im Kalteiche-Ring beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg - Hirzenhain-Bahnhof: Auf Zigarettenautomaten abgesehen -

Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen sich in der Nacht von Freitag (27.05.2022) auf Samstag (28.05.2022) an dem Zigarettenautomaten an der Bushaltestelle der Bahnhofstraße zu schaffen machten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Ein Zeuge beobachtete, wie die fünf oder sechs jungen Männer gegen Mitternacht den Automaten aus seiner Verankerung rissen um ihn abzutransportieren. Wenige Meter entfernt ließen sie ihre Beute fallen und machten sich aus dem Staub. Einige von ihnen waren wohl auf E-Bikes unterwegs. Eine genaue Beschreibung der Jugendlichen ist dem Zeugen nicht möglich. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu den Jugendlichen machen? Wo ist die Gruppe in der besagten Nacht noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Feuer greift von Mülleimern auf Carport über / Heuballen brennen an Reithalle -

Am frühen Montagmorgen (30.05.2022) rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden aus. In der Mozartstraße brannten Mülltonnen, an der Reithalle in der Konrad-Adenauer-Straße löschte die Feuerwehr einen brennenden Heuballen.

Gegen 01.50 Uhr bemerkten Anwohner in der Mozartstraße den Brand mehrerer Mülleimer. Bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer hatten die Flammen bereits auf ein Carport übergegriffen, anschließend weitete sich das Feuer auf einen Balkon und die Eingangstür aus. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Nachdem die Mitarbeiter der Feuerwehr gegen 04.00 Uhr zu ihrem Stützpunkt im Walkmühlenweg zurückgekehrt waren, nahmen sie leichten Brandgeruch wahr. Sie besetzten ein Löschfahrzeug und entdeckten an einem Unterstand des Reitvereins einen glimmenden Heuballen. Die Brandbekämpfer brachten den Heuballen ins Freie, zogen ihn auseinander und löschten den Brand.

In beiden Fällen schließt die Polizei derzeit Selbstentzündung aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen:

- Wem sind in der Mozartstraße, vor 01.50 Uhr, Personen aufgefallen? - Wer hat vor 04.00 Uhr Personen im Bereich der Rückseite der Herborner Reithalle - zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und der Auwiese - beobachtet?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Einbrecher scheitern -

In der Nacht von Samstag (27.05.2022) auf Sonntag (28.05.2022) suchten Einbrecher eine Gaststätte in der Bahnhofstraße auf. Zwischen 23.00 Uhr und 10.45 Uhr hebelten die Täter vergeblich an der Eingangstür. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Trotz allem gelang es ihnen nicht ins Innere einzudringen. Zurück blieb ein Aufbruchschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bellersdorf: Auto aufgebrochen -

Unbekannte Täter brachen am Sonntag (29.05) zwischen 17:15 und 18:15 Uhr einen Audi auf. Durch das Einschlagen der linken hinteren Scheibe gelangten sie in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten eine schwarze Umhängetasche. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 300 Euro. Der Vorfall ereignete sich auf dem Wanderparkplatz. Zeugen bittet die Polizei Herborn sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar: Diebe machen sich an Bunker zu schaffen -

Ein Bunker in der Verlängerung des Magdalenenhäuser Weges rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter brachen zunächst Vorhängeschlösser auf, scheiterten jedoch anschließend an einem weiteren Schloss. Die Schäden summieren sich auf rund 150 Euro. Zeugen, die die Diebe in der Nacht von Donnerstag (26.05.2022) auf Freitag (27.05.2022) an der Bunkeranlage beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

