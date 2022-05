POL-LDK: Solms-Kraftsolms: Polizisten angegriffen und verletzt

Dillenburg (ots) - Eschenburg-Eibelshausen: gegen VW Up! getreten Eine größere Delle hinterließen Vandalen am Freitag (20.05.2022) an einem weißen VW Up! Der Kleinwagen parkte zwischen 06:00 Uhr und 06:35 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 42. In diesem Zeitraum traten Unbekannte eine Delle in die ...

mehr