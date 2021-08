Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 21.08.2021, um 18 Uhr, verunfallte ein Motorradfahrer auf der L 109 im Bereich Elzach-Oberprechtal. Am Ausgang einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Motorrad in einen rechts neben der Straße befindlichen 1 Meter tiefen Graben.

Das Motorrad stürzte auf den Kradfahrer, welcher durch den Unfall schwer verletzt wurde. Der 82-Jährige erlag einige Zeit später in einer Freiburger Klinik seinen schweren Verletzungen. Der französische Staatsbürger war in einer Motorradgruppe unterwegs. Eine Fremdbeteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell