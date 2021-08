Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte am Samstag, 21.08.2021, gegen 03.25 Uhr, der Polizei mit, dass sie in der Wiechser Straße einen verletzten Radfahrer aufgefunden habe. Nach Sachlage dürfte der Radfahrer die Wiechser Straße von Wiechs kommend in Richtung Maulburg befahren haben. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Radfahrer zu Fall und verletze sich dabei am Kopf. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,9 Promille. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch dann eine Blutentnahme durchgeführt.

