POL-LDK: Zigarettenautomat aufgebrochen + mit über 2 Promille hinters Steuer gesetzt + Kupferkabel aus Rohbau gestohlen + Durchsuchung führt zum Auffinden von Drogen + und andere

Dillenburg (ots)

Haiger-Allendorf: Zigarettenautomat aufgebrochen

An einem Zigarettenautomaten machten sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag (24.05.2022) auf Mittwoch (25.05.2022) im Hörlenweg zu schaffen. Die Diebe brachen den Automaten am "Schlemmerhäuschen" auf und stahlen Zigaretten sowie Bargeld. Hier wird der Schaden mit rund 2.240 Euro beziffert. Hinzu kommt der Schaden am Automaten von 4.000 Euro. Wem sind zwischen 21:00 Uhr und 06:05 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hörlenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. 0579936

Dillenburg-Frohnhausen: Unfallfahrer flüchtet und hinterlässt 10.000 Euro Schaden

Am Montagvormittag (23,05.2022), gegen 10:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger mit seinem Jaguar die Industriestraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung hielt er an, um nach links in Richtung Wissenbach einzubiegen. Hierzu tastete er sich offenbar mit seinem roten Jaguar XE in die Fahrspur der Hauptstraße vor, um den durchfließenden Verkehr von rechts besser einzusehen. In diesem Augenblick streifte ein aus Richtung Dillenburg kommender und in Richtung Wissenbach heller Lkw den Jaguar. Der XE wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der unbekannte Unfallbeteiligte mit seinem Lkw. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer oder dessen hellen Lkw mit Plane geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen das hintere Kennzeichen eines blauen VW. Der Golf parkte zwischen Mittwoch (25.05.2022), 18:30 Uhr und Donnerstag (26.05.2022), 10:50 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus in der Lohrbachstraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum brachen die Diebe das Kennzeichen aus der Plastikhalterung und flüchteten. Der Schaden wird mit 40 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Kennzeichens DIL-HM 11 erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: mit über 2 Promille hinters Steuer gesetzt

Herborner Polizisten kontrollierten in der letzten Nacht (27.05.2022) einen 46-jährigen Hyundai-Fahrer. Um 01:20 Uhr hielten sie den Mann in der Austraße an. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem i20-Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 2,13 Promille. Der 46-Jährige musste mit zur Herborner Polizeistation. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Hyundai-Fahrers stellten die Ordnungshüter sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ehringshausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwochnachmittag (25.05.2022) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Skoda Kamiq auf der Wetzlarer Straße aus Richtung Katzenfurt kommend. Hinter ihr befand sich ein 59-Jähriger in seinem VW Golf. An der aktuell eingerichteten Baustelle hielten beide an der rotzeigenden Ampelanlage an. Als diese auf grün sprang, fuhr sie los. Plötzlich kam beiden auf der derzeit einspurigen Fahrbahnführung ein unbekannter Autofahrer entgegen. Die Skoda-Fahrerin bremste ab, der Golf-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und krachte in den Kamiq. Der entgegenkommende Unfallfahrer wendete sein Auto und flüchtete von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Offensichtlich hat ein Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers fotografieren können. Die Polizei in Herborn sucht nun den bisher unbekannten Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Niederlemp: Zaun touchiert

Am 20.05.2022, zwischen 07:30 Uhr und 14:15 Uhr touchierte ein Unbekannter einen Zaun und flüchtete ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Der Unfallfahrer fuhr auf der Straße "Am Zwirnberg" aus Richtung Elgersweg kommend in Fahrtrichtung Wingertstraße. In Höhe der Hausnummer 1 kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte den dortigen Zaun. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Rund 1.000 Meter, bereits verlegtes Kupferkabel, stahlen dreiste Diebe aus dem Rohbau der Theodor-Heuss-Schule in der Sportplatzstraße. Die Unbekannten drangen auf das mit einem Bauzaun umzäunte Gelände ein. Dort betraten sie die im Rohbau befindlichen Gebäude. In den Räumlichkeiten kappten die Diebe das bereits teilweise verlegte Kupferelektrokabel und stahlen insgesamt rund 1.000 Meter Kabel. Der Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen Dienstag (24.05.2022), 16:00 Uhr und Mittwoch (25.05.2022), 08:00 Uhr im Bereich der Schule aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben, mit dem die Kabel abtransportiert wurden? Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Durchsuchung führt zum Auffinden von Drogen

Nachdem Polizisten im März die Insassen eines Autos in Diez (Landkreis Limburg) kontrollierten und Drogen fanden, wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Autoinsassen erwirkt und am 17.05.2022 durch Beamte verschiedener Polizeistationen vollstreckt. Ermittler des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Lahn-Dill durchsuchten die Wohnung eines 31-Jährigen und seiner 23-Jährigen Lebensgefährtin in Burgsolms. In der Wohnung fanden die Beamten Drogenutensilien, sowie verschiedene Betäubungsmittel. Neben mehrerer X-TC-Tabletten fanden die Ermittler rund 600 Gramm Amphetamin und 30 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Sowohl der 31-Jährige, als auch die 23-Jährige müssen sich nun wegen Drogenhandels verantworten.

Braunfels- Graffiti gesprüht

Auf drei Hauswände in der der Newbury Straße verewigten sich Graffit-Sprayer. Zwischen 02:20 Uhr und 07:30 Uhr brachten die Unbekannten am Donnerstag (26.05.2022) mehrere Schriftzüge an den Wänden an. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell