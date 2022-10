Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Raub

Aalen (ots)

Gschwend: 72-Jährige Beifahrerin mitgeschleift

Ein 78-jähriger Mercedesfahrer versuchte am Freitag gegen 09.45 Uhr in einer Wiese an der Landesstraße 1150 auf Höhe Seehöfle zu wenden. Seine 72-jährige Beifahrerin befand sich nach dem Aussteigen auf der Fahrerseite. Vermutlich verwechselte der 78-Jährige den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang, weshalb der Mercedes zurücksetzte und die Beifahrerin mit der geöffneten Fahrertüre mitschleifte. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Bei dem verwirrten und unter Schock stehende Fahrer muss nun geprüft werden, ob er gesundheitlich noch in der Lage ist ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Entsprechende Folgemaßnahmen stehen noch aus.

Westhausen-Lippach: 82-jährige Fußgängerin übersah Auto

Eine 59-jährige VW-Golf-Fahrerin befuhr am Freitag kurz vor 19 Uhr die Killinger Straße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Gemeindehauses wollte eine 82-jährige Fußgängerin die Straße überqueren und übersah hierbei offensichtlich den Golf. Unmittelbar vor dem VW betrat die Fußgängerin von rechts die Fahrbahn, wurde erfasst, zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Mehrere Zeugen haben den Unfallhergang beobachtet. Die Golf-Fahrerin hatte keine Chance auf die plötzlich auf die Fahrbahn tretende Fußgängerin zu reagieren.

Aalen: Rasender BMW - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen um 01.50 Uhr musste eine Streife des Polizeireviers Aalen eine Vollbremsung einleiten, um einen Verkehrsunfall mit einem verbotswidrig einbiegenden BMW zu verhindern. Der weiße BMW kam der Streife nach dem Tunnel in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße auf Höhe des Parkhauses entgegen und bog über eine durchgezogene Linie nach links in das Parkhaus ein, ohne auf den Gegenverkehrs zu achten. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem Streifenwagen verhindert werden. Im Parkhaus sollte der BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit aus dem Parkhaus. Ohne auf den Verkehr zu achten überfuhr er den Kreisverkehr am Parkhaus und auch den folgenden Kreisverkehr in der Bahnhofstraße / Curfeßstraße. In der Curfeßstraße beschleunigte der BMW weiter stark, missachtete eine STOP-Stelle an der Turnstraße und bog nach links in die Friedrichstraße ab. An der Roschmannkreuzung ignorierte der BMW-Fahrer das Rotlicht und bog nach rechts ab. Auf Höhe des Waldfriedhofes bog er nach links in die Friedhofstraße ein und flüchtete mit über 100 km/h weiter durch die Silcherstraße, wo die Streife schließlich die Verfolgung abbrechen musste. Das Kennzeichen des BMW konnte abgelesen werden. Trotz durchgeführter Ermittlungen an der Halteradresse ist derzeit noch unklar, wer den BMW gefahren hat. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des BMW machen können. Allein dem Zufall ist es zu verdanken, dass zum Zeitpunkt der Flucht kein Fahrzeug, Fahrrad oder gar Fußgänger auf der Strecke war - sie hätten alle keine Chance gehabt einen Unfall zu verhindern.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Tartanbahn beschädigt

Unbekannte entfachten am Freitag gegen 19.30 Uhr ein Feuer in der Begrenzungsrinne zwischen der Tartanbahn und der Weitsprunganlage auf dem PH-Sportplatzes in der Hardstraße. Die alarmierte Feuerwehr von Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern. Durch das Feuer wurde die Tartanbahn beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Aalen: Straßenraub - zwei Täter festgenommen

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr forderten zwei junge Männer von einem 20-jährigen Fußgänger in der Beinstraße Geld. Als der Geschädigte den zwei Männern nur einen geringen Geldbetrag gab, wurde er von beiden Männern mit Tritten und Schlägen traktiert, bis er zu Boden ging. Am Boden liegend wurde dem Geschädigten seine Geldbörse entwendet. Anschließend flüchteten die zwei Täter in Richtung Gmünder Torplatz. Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise wurden die zwei Täter von der Polizei verfolgt und konnten schließlich in einer Gaststätte in Aalen festgenommen werden. Einer der beiden Täter hatte noch die Geldbörse des Geschädigten bei sich. Die zwei polizeibekannten Täter, 20 und 21 Jahre alt, sind in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise in Aalen aufgefallen. Alle Beteiligten standen zur Tatzeit unter erheblichem Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden die zwei beschuldigte Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

