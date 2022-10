Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in die Pädagogische Hochschule - Mehrere BMW aufgebrochen - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Fahrradfahrer prallen zusammen

Auf der Wasseralfinger Straße kam es am Freitag gegen 07.20 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 54-jähriger Radler befuhr den parallel zur Wasseralfinger Straße verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Aalen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen, obwohl der 45-Jährige noch versuchte mit einer Vollbremsung den Unfall zu verhindern. Bei dem Unfall wurde lediglich der 54-Jährige, der keinen Helm trug, verletzt.

Oberkochen: PKW prallt gegen geparkten LKW-Anhänger

Kurz nach 07:30 Uhr befuhr am Freitagmorgen ein 29-jähriger Lenker eines BMW die die Röchlingsstraße vom Bahnhof herkommend. Auf Höhe einer dortigen Firma übersah der PKW-Lenker in einer leichten Linkskurve einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW-Anhänger und prallte ungebremst gegen das Heck des Anhängers. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 33.000 Euro. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Touareg, der am Donnerstag zwischen 07:20 Uhr und 16.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Dalkinger Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro hinterließ, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Bopfingen: PKW beschädigt

Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte ein bislang Unbekannter die Motorhaube eines VW, welcher zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr im Linckeweg geparkt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Freitag gegen 12.30 Uhr ein geparktes Fahrzeug, als er von der Schulstraße in Richtung Parlerstraße fahren wollte. Von einer Zeugin konnte ein Teilkennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Zudem gab die Zeugin an, dass es sich um einen schwarzen Bus, ähnlich einem VW Bus gehandelt haben soll, der von einem Mann mit weißen Haaren, zwischen 60 und 65 Jahre alt, gelenkt worden sein soll. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in die Pädagogische Hochschule

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 05:15 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Mensa der PH in der Oberbettringer Straße ein. In den Räumlichkeiten wurde mit roher Gewalt eine Bürotür aufgebrochen und sämtliches Schränke durchsucht. Hierbei wurde der Schlüssel eines VW T6 entwendet. Im weiteren Verlauf wurde die Durchgangstür zu den Lagerräumen bzw. zur Großküche, sowie sämtliche Spinde von Mitarbeitern im OG aufgebrochen. Entwendet wurde vermutlich nur diverse Süßigkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zunächst wurde von dem oder den Einbrechern auch der VW Bus entwendet. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später auf dem Parkplatz Ost des Berufsschulzentrums wieder aufgefunden werden. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere BMW aufgebrochen

Ein in der Kolomanstraße geparkter schwarzer BWM wurde am Freitag zwischen 0 Uhr und 9 Uhr geöffnet und aus dem Fahrzeug das Lenkrad im Wert von etwa 500 Euro ausgebaut und entwendet.

An einem weiteren schwarzer BMW, welcher zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, im Prager Weg geparkt war, wurde die hintere rechte Dreiecksscheibe sowie die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug das Lenkrad sowie die Tachoeinheit im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell