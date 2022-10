Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Wie bereits am 18.10.2022 mitgeteilt, wurde am Montag, 17.10.22 im Pfeifergäßle ein 51-jähriger Mann mutmaßlich von drei zunächst unbekannten Männern unter Vorhalt einer Waffe bedroht und unter Gewaltanwendung zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der 51-Jährige auf die Forderung nicht einging, soll auf ihn eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein, wodurch er verletzt wurde.

Wie weiterhin berichtet konnte bereits am 18.10.22 ein 30-jähriger Tatverdächtiger durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter richterlicher Vorführung wurde der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt, so dass der 30-jährige deutsche Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte.

Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen konnte am 20.10.22 der zweite Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 22-jährigen Deutschen handelt, und am 26.10.22 der dritte Tatverdächtige, ein 18-Jähriger, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, durch die Polizei festgenommen werden. Die beiden jungen Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt, welcher die zwischenzeitlich auch gegen die beiden Männer erwirkten Haftbefehle in Vollzug setzte, so dass auch diese in Untersuchungshaft kamen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an

Zum besseren Verständnis hier nochmals die Ursprungsmeldung:

Schwäbisch Gmünd: Waffe bei Eigentumsdelikt abgefeuert - Tatverdächtiger festgenommen

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass am Montagabend gegen 22:30 Uhr drei maskierte Personen einen 51-jährigen Mann in dessen Wohnung im Pfeifergässle unter Vorhalt von Pistolen bedrohten und ihn zur Herausgabe von Bargeld aufforderten. Nachdem der 51-Jährige auf die Forderungen nicht einging, soll einer der Tatverdächtigen seine Pistole, bei der es sich nach jetzigen Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe handelte, abgefeuert und den 51-Jährigen verletzt haben. Im Anschluss ergriffen die drei maskierten Personen die Flucht.

Im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde durch die Polizei unter Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos am Dienstagnachmittag in Schwäbisch Gmünd festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat gegen den 30-jährigen Mann den Erlass eines Haftbefehls beantragt, weshalb er nun einem Haftrichter vorgeführt wird. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell