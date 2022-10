Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Erneut BMW aufgebrochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Wasseralfingen: PKW touchiert

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Schlosserstraße touchierte am Donnerstag gegen 19 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem VW einen dort geparkten Daimler eines 43-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit etwa 28.000 Euro Schaden kam es am Donnerstag in der Hegelstraße. Aufgrund Dunkelheit übersah ein 26-Jähriger gegen 21 Uhr einen dort in zweiter Reihe geparkten Mercedes einer 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 26-Jährigen um 90 Grad gedreht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 2 Uhr bis 3 Uhr zu einem Einbruchversuch in eine Tankstelle in der Haller Straße. Hierbei versuchten Unbekannte drei Fenster aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie bei ihrer Arbeit gestört und flüchteten. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Täferrot: Pedelecfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles stürzte am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 87-Jähriger auf der K3328 mit seinem Pedelec alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro.

Rechberg: Pedelecfahrer gestürzt II

Ein 68-jähriger Pedelecfahrer verunglückte am Donnerstag gegen 15:40 Uhr auf einem Trampelpfad in einem Wald in der Nähe der L1159. Beim Befahren des Weges auf dem Rechberg in Richtung Gipfel verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte. Zur Bergung waren zwei Fahrzeuge der Bergwacht sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Der 68-Jähriger wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Wetzgau: Gegen geparkten PKW

Am Donnerstag befuhr eine 73-Jährige mit ihrem VW die Franz-Konrad-Straße. Aus Unachtsamkeit touchierte sie einen dort geparkten Opel eines 28-Jährigen und beschädigte diesen so stark, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren II

Gegen 15:30 Uhr befuhr am Donnerstag ein 37-Jähriger mit seinem VW den Kreisverkehr auf der L1161 in Richtung Oberbettringen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 89-jähriger Subaru-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste. In Folge fuhr er mit seinem VW auf den Subaru auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Bettringen: Erneut BMW aufgebrochen

In der Neißestraße wurde im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 5 Uhr, in einen BMW eines 31-Jährigen eingebrochen und das Lenkrad entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell