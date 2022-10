Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - In Gartenhütten eingebrochen - Aggressiver Mann in Gewahrsam

Aalen (ots)

Winnenden-Hertmannsweiler: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr wurde im Eibenweg ein geparkter Chevrolet Captiva von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf-Schornbach: In Gartenhütten eingebrochen

Zwischen Samstagnachmittag und Donnerstagnachmittag wurden zwei Gartenhütten im Gewann Steinhalde von bisher unbekannten Dieben aufgebrochen. Aus einer der Hütten wurde lediglich ein altes Fernglas entwendet, bei der zweiten Hütte ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Zehnjähriger Junge nach Unfall leicht verletzt

Ein 49 Jahre alter Hyundai-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr die Gotthilf-Bayh-Straße und wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen zehn Jahre alten Knaben, der den Radweg parallel zur Gotthilf-Bayh-Straße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr und die Friedrichstraße überqueren wollte. Der Bub stürzte infolge der Kollision mit dem Pkw, er erlitt beim Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Fellbach: Aggressiver Mann in Gewahrsam

Am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei zu einer Bar in der Cannstatter Straße gerufen, da ein 41-Jähriger mehrere Passanten angepöbelt hatte. Der Mann verhielt sich auch im Beisein der Polizisten sehr aggressiv, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nach, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, leistete der 41-Jährige Widerstand gegen die Maßnahmen. Er wurde letztlich in die Gewahrsamszelle gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

