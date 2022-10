Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden- Kripo richtet Ermittlugnsgrupp ein, Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr bemerkten Passanten in der Ludwigstraße einen schwer verletzten 25-Jährigen. Dieser wies mehrere Stichverletzungen auf und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Unter anderem sind für die Polizei mögliche Beobachtungen von Interesse, welche im Bereich Lammgarten, Ehrenfriedhof und der Ludwigsstraße in den Abendstunden des 26.10.2022 gemacht wurden.

Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, unter anderem auch im Umfeld des 25-jährigen Opfers. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter Telefon 07361 580-0.

Crailsheim: Unfall beim Wenden

Gegen 7:15 Uhr am Donnerstag wollte ein 42 Jahre alter Dacia-Fahrer sein Fahrzeug von der Ludwig-Erhard-Straße in der Emil-Rathenauer-Straße wenden. Beim erneuten Einfahren auf die Ludwig-Erhard-Straße missachtete der Dacia-Fahrer die Vorfahrt eines 23-jährigen Peugeot-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Crailsheim: Containeraufbruch auf Baustelle

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 6:45 Uhr die Türen zweier Baucontainer auf einer Baustelle im Alten Postweg auf. Hier durchsuchten die Einbrecher beide Container auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurden verschiedene Gegenstände im Wert von rund 200 Euro. Der beim Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rot am See: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag gegen 7:20 Uhr war eine 35 Jahre alte Audi-Fahrerin von Heroldhausen in Richtung Lenkerstetten unterwegs. Hierbei verlor sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn in einen Straßengraben ab. Hier kam das Fahrzeug nach rund 100 Metern zum Stehen. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste jedoch für weitere medizinische Untersuchungen in eine Klinik verbracht werden. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell