Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Kreßberg-Bergbronn: Wohnungseinbruch

Zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr am Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Im Moos. Im gebäudeinneren wurden offenbar mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu einer Person, welche zum fraglichen Zeitpunkt in der Straße gesehen wurde. Dabei handelt es sich um einen etwa Mitte 20 Jahre alte Mann, der einen hellen Kapuzenpulli, eine Bluejeans und weiße Turnschuhe mit Muster trug. Er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der Mann wurde später nochmals in Richtung der L2218 gesehen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Vellberg: Auffahrunfall

Gegen 20:15 Uhr am Mittwoch war eine 19-jährige VW-Fahrerin auf der L1066 von Schwäbisch Hall in Richtung Bühlertann unterwegs. An der Einmündung d er L1064 zur L1066 bremste die junge Fahrerin ihr Fahrzeug ab, um einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal die Einfahrt zu ermöglichen. Ein nachfolgender 63-jähriger Citroen-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

Braunsbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Kurz nach 16:00 Uhr war ein 69-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW-Maschine auf der L1036 von Döttingen in Richtung Braunsbach unterwegs. An einer dortigen Baustelle stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. An dem Motorrad entstand ein geringer Sachschaden von rund 500 Euro.

