Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennbare Flüssigkeit entzündet - 7-jähriges Kind von PKW erfasst - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Ford Transit, der in dieser Zeit in der Mozartstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1200 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Werkzeuge entwendet

Vier Boschgeräte im Wert von rund 1600 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr von einer Baustelle in der Stuttgarter Straße. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Anhänger machte sich selbständig

Auf rund 1200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Kurz nach 12 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Peugeot die Fackelbrückenstraße in Richtung Kreisverkehr. Verkehrsbedingt musste er dort anhalten, wobei sich beim Wiederanfahren der Anhänger seines Fahrzeuges löste und gegen den hinter ihm fahrenden BMW eines 69-Jährigen prallte.

Westhausen: Aufgefahren - 1500 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 19-Jährige ihren Audi am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Aalener Straße anhalten. Eine 65-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mazda auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Ellwangen: 7-jähriges Kind von PKW erfasst

Ein 38-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Citan befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Straße "Hohe Garten" in Richtung Panoramaring, als plötzlich ein 7-jähriger Junge, von rechts aus einer Hofeinfahrt kommend, direkt vor dem Pkw auf die Straße sprang. Der Junge stieß hierbei vorn rechts gegen die Scheinwerfer des PKW und fiel anschließend zu Boden. Der kleine Mann wurde hierbei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Gegen geparktes Fahrzeuge gefahren

Mit seinem VW Transporter prallte ein 42-Jähriger am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Straße "Am Eichenrain" gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zeugenaussagen zufolge stieg der Unfallverursacher aus, besah sich den Schaden und flüchtete dann zu Fuß. Der 42-Jährige konnte rasch ermittelt werden. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurde er positiv auf Alkohol und Drogen getestet, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste.

Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brennbare Flüssigkeit entzündet

Zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr verschütteten bislang Unbekannte eine brennbare Flüssigkeit im Sockelbereich und an einer Nebeneingangstüre an der Gebäudeostseite des Rathauses Schwäbisch Gmünd. Hierbei wurde die dortige Glaseingangstür sowie eine Gerüstplane beschädigt. Das Feuer erlosch von selbst. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Marktplatz / Hofstatt / Milchgäßle gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell