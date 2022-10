Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Vereinsheim eingebrochen - 95 Jahre alter Fußgänger nach Unfall verletzt

Aalen (ots)

Schorndorf: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Vereinsheim in der Straße Hammerschlag ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet sowie ein Feuerlöscher entnommen und in einer nahe gelegenen Wiese entleert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: 95 Jahre alter Fußgänger nach Unfall verletzt

Ein 19-jähriger Fahrer eines Paketdienstes übersah am Mittwoch gegen 10:10 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße einen 95 Jahre alten Fußgänger. Der Senior stürzte nach der Kollision mit dem Fahrzeug und zog sich nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell